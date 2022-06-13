banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybetti

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna’da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Genel 13.06.2022, 20:49
Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybetti

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna’da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın tarım arazilerinin 4’de 1’ini kaybettiği aktarıldı. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya’nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Taras Vysotskyi, "Ekilebilir arazinin yüzde 25’inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı.

Vysotskyi, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya’nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi.

Yorumlar (0)
21°
açık