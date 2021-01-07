Ukrayna, ABD Kongresi’nde yaşanan olayları kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongre Binası’nda yaşanan olayları şiddetle kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongre Binası’nda yaşanan olayları şiddetle kınadığını ifade eden kısa bir mesaj yayınladı. Zelenskiy mesajında, “ABD Kongre Binası’ndaki eşi görülmemiş olayları şiddetle kınıyoruz. ABD halkının iradesini yeniden teyit eden bu korkunç saldırının ardından saatler içinde tarihi bir oturum düzenleyen dünyanın en eski ve en büyük demokratik kurumunun dayanıklılığından ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Donald Trump yanlısı göstericiler polis barikatlarını aşarak Kongre Binası’na girmişlerdi. Yaşanan olaylarda göstericilerden biri polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Daha sonra Trump bir mesaj yayınlayarak göstericilerden sağduyulu olmalarını ve barış içinde evlerine dönmeleri gerektiğini söylemişti.