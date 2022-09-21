UKOME toplantısında Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri teklifi oy çokluğuyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon eylül ayı toplantısında İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri, deniz yolu ulaşımı teklifi, İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi ve turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB Ulaşım ve Koordinasyon eylül ayı toplantısı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri, deniz yolu ulaşımı teklifi, İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi ve turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi görüşüldü. İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, UKOME toplantısında 7 yeni deniz hattı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedilirken, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha önce meclis kararı alınmış fakat ücret tarifesi belirlenmeyen İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarında Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı (Ekspress) 68 TL; Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı (E5) 68 TL; Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy (E-5) 39 TL; Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) 53 TL; Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı (TEM) 73 TL; Sabiha Gökçen Havalimanı-Kavacık (TEM) 39 TL önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME toplantısında 7 yeni deniz hattı teklifi oy birliğiyle kabul edildi

UKOME toplantısında 7 yeni deniz hattı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hatları önergesi oy birliği ile kabul edildi.