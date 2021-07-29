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UKOME toplantısında gergin anlar

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi kabul edildi. Toplantı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik yaşandı.

Genel 29.07.2021, 18:42
UKOME toplantısında gergin anlar
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi kabul edildi. Toplantı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik yaşandı.

UKOME toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik yaşandı.
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