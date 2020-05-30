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UİP Onursal Başkanı Gazali: “Salgının bitmesini beklemek ekonomileri vurur”

DÜNYA DENGELERİNİ ALT ÜST EDEN COVİD-19 SALGINI, 'YENİ NORMAL’ OLARAK ADLANDIRILAN YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KURALLARINI ŞİMDİDEN BELİRLEMEYE BAŞLADI.

UİP Onursal Başkanı Gazali: “Salgının bitmesini beklemek ekonomileri vurur”

DÜNYA DENGELERİNİ ALT ÜST EDEN COVİD-19 SALGINI, 'YENİ NORMAL’ OLARAK ADLANDIRILAN YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KURALLARINI ŞİMDİDEN BELİRLEMEYE BAŞLADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:15
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UİP Onursal Başkanı Gazali: “Salgının bitmesini beklemek ekonomileri vurur”

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, ’yeni normal’ olarak adlandırılan yeni dünya düzeninin kurallarını şimdiden belirlemeye başladı.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Onursal Başkanı ve Ürdün Senatörü Talal Abu Gazali, salgının bitmesini beklemenin ekonomileri vuracağına dikkat çekerek, salgın sonrasında dünyada ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir çağın başlayacağını savundu.

Boğaziçi Zirvesi’nin organize ettiği webinara katılan Gazali, "Ülkeler hem virüsle hem de ekonomiyle eşzamanlı mücadele etmeli. Aksi durumda küresel ekonomide çöküşler yaşanabilir. Sınırlarımızı ticaret, turizm, kişisel nedenler için açmıştık ancak şimdi her ülke kendi insanını korumak için içine kapandı. Psikolojimiz ve dünyamız değişiyor. Ekonomik açıdan baktığımızda ise durum bambaşka. Birçok ülke şu an salgını odak noktasına koydu. Ne yapabileceğimize sonra bakarız diyor. Bana göre salgınla ve ekonomiyle eşzamanlı mücadele olmalı. Eğer salgının bitmesini beklersek, her iki savaşı da kaybetme ihtimalimiz çok yüksek olur. Çin şu anda bunu yapıyor. İki savaşı da birlikte yürütüyor” dedi.

"Borç 300 trilyon dolara ulaşacak"

Küresel ekonominin Covid-19 öncesinde daralma yaşadığını söyleyen Gazali, “Bu yılın sonunda, Çin de dahil olmak üzere, dünyadaki tüm ülkeler negatif büyüme rakamları görebilir. Bu, virüsün de etkisiyle doğal bir durum olarak karşılanabilir. Dünyanın gayri safi hasılası yaklaşık 85 trilyon dolar. Borç miktarı ise 260 trilyon dolara ulaşıyor. Gelecek nesiller bu yükü omuzlarında taşımak zorunda kalacak. Borç yaklaşık olarak 300 trilyon dolara ulaşacak. Bununla birlikte küresel hasılanın yaklaşık 80 trilyon dolara düşeceği tahmin ediliyor” dedi.

‘Dijital vatandaş’ dönemi

Gazali, ‘dijital vatandaş’ döneminin başladığına da dikkati çekerek, “Dijital vatandaşlar bir elinde biberon, diğer elinde elektronik aletiyle doğan insanlar. Biz şu anda dijital mülteciler, göçmenleriz. Çünkü biz doğduk, büyüdük ve artık bu dijital çağa katılmak istiyoruz. Dört yaşındaki bir öğrenci, bilgisayar kullanımında benden daha çok bilgiye sahip olabilir. Ondan öğrenmesi gereken şeyleri bir kitaptan öğrenmesini isteyemezsiniz. Şu anda Amazon’un değeri 1 trilyon dolar. Bu rakam Arap dünyasında birçok ülkenin toplam gayri safi milli hasılasına denk geliyor. Sadece bir şirketten söz ediyoruz. Ülkelerin geleceği çok daha iyi analiz etmeleri gerekiyor” dedi.

Salgınla birlikte küresel eğitim sisteminde köklü değişiklikler yaşanacağını savunan Gazali, “Artık kampüslerde kucağında bilgisayarıyla merdivenlerde oturan öğrenci bile göremiyoruz. Eğitimin geleceği Online’da. Aynı posta konusunda yaşadığımız gibi. Artık e-postamı kontrol edeceğim demiyorsunuz, postamı kontrol edeceğim diyorsunuz. Elektronik posta, yeni posta tanımımız oldu. Online eğitim de eğitimin ta kendisi olacak. Klasik sınıfta görülen eğitim, eski tip eğitim olacak. Dünya, birçok nedenden dolayı, özellikle ekonomik ve maliyet ile ilgili nedenler, online eğitimi tercih edecek” şeklinde konuştu.

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