Ankara’da uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Bursa’da anıldı.

Hayatını kaybettiği 24 Ocak 1993 yılının 29’uncu yıl dönümünde Setbaşı’da toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Setbaşı’da açıklama yapan ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, “Uğur Mumcu bu ülkenin yetiştirdiği en cesur kalemlerdendir. Yolsuzlukların, haksızlıkların, Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı odakların üzerine korkmadan gitti. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla gerçekleri halka ulaştırdı. Biliyoruz, tanıyoruz. Mumcu’nun katilleri, gerçekleri halka ulaştırılmasından korkanlardır. Buradayız, varız. Uğur ustanın değerlerinin arkasındayız. Fikir özgürlüğünün yok edilmesini isteyen, halka masallar anlatıp gerçekleri karartacağını sanan demokrasiden ve aydınlık ülkeden korkanlara, mesleğimizin adını kullanarak haklıdan değil güçlüden yana kalem oynatanlara ve onurunu satanlara inat Mumcu’dan miras kalan o keskin kalemle hakikati yazmaya, gerçeklerden korkanların uykularını kaçırmaya, gerçek gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından grup Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte grup dağıldı. Anma programına, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca, Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.