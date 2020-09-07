Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular yumurtadan çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçinin uğruna kamyonetinin kontağını kapattığı kumru yuvasındaki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Çiftçi İsmet Ateş, 2 yavrunun çıkışıyla tarifsiz bir sevinç ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Çiftçi İsmet Ateş, yaklaşık 2 hafta önce sebze taşımak için kamyonetine bindiği sırada ön camın sileceklerinde bir kumrunun kuluçkaya yattığını gördü. Birkaç gün içinde de yuvada 2 yumurta olduğunu gören Ateş, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar kamyonetinin kontağını kapatıp, yerinden kıpırdatmama kararı aldı. Sabırla bekleyen çiftçinin kamyonetinin sileceğindeki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Çiftçi Ateş artık yavruların sağ salim yuvadan uçmalarını bekleyecek.

Çiftçi Ateş, "15 gün önce aracıma bindiğimde önünde bir yuvanın olduğunu gördüm. Bir iki gün sonra bir tane yumurta, tekrar bir yumurta daha ve 2 yumurtanın olduğunu gördüm. 15 gündür aracımı hiç yerinden kıpırdatmadım. Bekledik, yavruların çıkmasını bekledik. Çok şükür bugün yavrulara kavuştuk. Mükafatını gördük. Kısmet olursa 1 hafta 10 güne kadar yuvadan uçacaklar. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunda gizli kahramanımız ’Max’. Köpeğimiz Max’in emeği çok" dedi.

"Bunda da vardır bir hayır dedik"

Yavruların çıkışıyla mutluluk ve büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Ateş, "Komşulardan emanet araç alarak ihtiyaçlarımızı bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Bazen olmadı, olmadığı zamanlarda da kısmet diyoruz, hayırlısı diyoruz. Bunda da vardır bir hayır dedik. Çok şükür yavrulara kavuştuk" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ateş, şimdi yavruların kanatlanıp uçacağı günü bekliyor.