Uçuş Rehberim Uygulaması 3 ayda 44 bin cihazda kullanıldı

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uçuş Rehberim Uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, modern altyapısı ve kullanışlı ara yüzüyle yolcu ve kullanıcı dostu olan DHMİ Uçuş Rehberim uygulamasının, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda karşılamak üzere sürekli geliştirilmeye devam ettiğini ifade etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim uygulamasının, 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığını açıklayan Bakanlık, uygulamanın mevcut durumda aktif olarak yaklaşık 44 bin cihazda çalıştığını; Uçuş Rehberim üzerinden bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin uçuş takibi yaptığını, 6 bin kişinin ücretsiz internet hizmetinden faydalandığı ve bin 300 kişinin ise HES Kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

2020 yılı kasım ayı içerisinde Uçuş Rehberim uygulamasına iki yeni özelliğin eklendiği bilgisini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakanlık üzerinden alınan web servis ve HES kodu sorgulama hizmeti ile vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri Çek-Gönder hizmetinin devreye alındığını belirtti. Vatandaşların havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabileceğini Bakanlık, gönderilecek anlık bildirimler sayesinde yolcuların uçuşu kaçırma problemlerinin de ortadan kalktığını aktardı.

Bu yılın ilk yarısında tüm havalimanları için kat planları üzerinden iç navigasyon hizmetinin sunulması ve Havada Anlık Uçuş Takibi (Flight Radar) uygulamasının da devreye alınmasının planlandığını duyuran Bakanlık, Ekim ayında devreye alınan “Uçuş Rehberim” ile kullanıcılar, Facebook Messenger’dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi’ne mesaj, Twitter’dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması’na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabildiği bilgilerini verdi.

Uçuş Rehberim uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde düzenlenen törenle 15 Ekim 2020 tarihinde hizmete girmişti.