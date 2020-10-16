banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şenlendi

SAMSUN İLKADIM İLÇESİ CEDİT MAHALLESİ SAKİNLERİ AZERBAYCAN'A DESTEK İÇİN TOPLANDI. TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLI UÇURTMALAR UÇURAN VATANDAŞLAR GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Genel 16.10.2020, 18:25
1
Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şenlendi

Samsun İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi sakinleri Azerbaycan’a destek için toplandı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklı uçurtmalar uçuran vatandaşlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İlkadım ilçesi Batıpark tören alanında çoğunluğu çocuklardan oluşan 40 kişilik grup uçurdukları uçurtmalar ile Azerbaycan’a destek verdi. Gökyüzü Azerbaycan ve Türk bayraklı uçurtmalar ile süslenirken vatandaşlar ise bu anları cep telefonu ile kaydetti. Böyle bir etkinlik yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, "Mahalle sakinlerimizle beraber kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizlerden sonra gelecek evlatlarımızın da bu bayraklara sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim atalarımız, dedelerimiz bizlere bayrak sevgisini gösterdi. Biz de bizden sonran gelecek nesillere gösteriyoruz. Karabağ Azerbaycan’ındır. Kullandığımız bayrakta hilal var. Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Her zaman onların yanındayız. 40 tane uçurtmamız var. 20 tanesi Azerbaycan, 20 tanesi Türk bayrağıdır" dedi.

Çocuklar ise eğlenceli bir etkinlik olduğunu ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2