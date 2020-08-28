Uçhisar Kalesi’ni 8 ayda 65 bin 900 turist ziyaret etti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk ay boyunca ziyarete kapatılan Uçhisar Kalesi Haziran ayında yeniden ziyarete açılmasıyla birlikte turistlerin büyük ilgisi ile karşılaşırken yılsonuna kadar rakamın 100 bine ulaşması hedefleniyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “Kapadokya bölgemizin zirvesinde bulunan ve bölgeye hakim olan Uçhisar Kalemizi 8 aylık zaman diliminde 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tabi ki biz bu rakamın daha üstlere çıkmasını arzu ederdik. Ama korona virüs ile mücadele kapsamında kalemize yaklaşık bir buçuk ay boyunca ziyaretçi kabul edemedik. Ama yılsonuna kadar ki hedefimiz Uçhisar Kalesi’ni en az 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesidir” dedi.