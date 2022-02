Uçan tekne, Dubai’de denize inecek

Dünyanın hidrojenle çalışan temiz enerjili ilk uçan teknesi Dubai’de denize inecek. Su yüzeyinin 80 santim üzerinde hareket edebilen "The Jet"in dünya lansmanının 2023 yılında yapılması planlanıyor.

İsviçre merkezli bir girişim olan THE JET Zero Emission tarafından geliştirilen dünyanın ilk hidrojenle çalışan temiz enerjili uçan teknesinin lansmanının Dubai’de yapılacağı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket Zenith Marine Services ile imzalanan anlaşma kapsamında "The Jet", Dubai’de üretilip kullanıma sunulak. Su yüzeyinin 80 santimetre üzerinde hareket edebilen ve 75 kilometre hıza ulaşan son teknoloji uçan tekne, 8 ila 12 arası yolcu kapasitesine sahip olacak. İki yakıt hücresi bulunan ve klima konforu da sunacağı açıklanan "The Jet"in gürültüsüz ve dalgasız seyahat vadeden alanındaki ilk tekne olarak kayıtlara geçti.

Gözler 2023 yılında

2009’da dünya yelken hız rekorunu kıran ve THE JET Zero Emission’ın kurucusu olan Alain Thébault, uçan teknenin 2023’te Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde yapılacak olan 28. Uluslararası İklim Zirvesi’nde (COP28 BAE) meraklılarıyla buluşacağını açıkladı.