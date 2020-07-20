Uçamayan martıya polis şefkati

Samsun’da uçamayan ve susuzluktan bitkin hale düşen martıya polisler şefkat gösterip elleriyle su içirdi.

Samsun Adliyesi bahçesinde uçumayan ve bitkin halde bulunan martıya Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Kurtal ve Gazi Polis Merkezinde görevli polis memuru Bekir Yalkın sahip çıktılar. Martıya elleriyle su içirip şefkat gösteren polis memurları daha sonra martının koruma altına alınıp tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdiler.