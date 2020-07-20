Son Dakika
Uçamayan martıya polis şefkati
SAMSUN'DA UÇAMAYAN VE SUSUZLUKTAN BİTKİN HALE DÜŞEN MARTIYA POLİSLER ŞEFKAT GÖSTERİP ELLERİYLE SU İÇİRDİLER.
Genel 20.07.2020, 10:34
9
Samsun’da uçamayan ve susuzluktan bitkin hale düşen martıya polisler şefkat gösterip elleriyle su içirdi.
Samsun Adliyesi bahçesinde uçumayan ve bitkin halde bulunan martıya Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Kurtal ve Gazi Polis Merkezinde görevli polis memuru Bekir Yalkın sahip çıktılar. Martıya elleriyle su içirip şefkat gösteren polis memurları daha sonra martının koruma altına alınıp tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdiler.
27°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22