Uçakta yapılan şaka yürekleri ağza getirdi

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağında yolculardan birinin, eline aldığı su dolu kabı yere attığında bomba gibi patlayacağını belirtmesi uçakta paniğin yaşanmasına sebep oldu.

Olay, Trabzon Havalimanı’ndan saat 16.55’te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı Boeing tipi THY uçağında meydana geldi. İddiaya göre, uçakta bulunan yolculardan biri kabin memurlarından su istedi. Ardından kabin ekibinin kendisine verdiği suyu alan yolcunun, "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" sözü, uçakta paniğe neden oldu. Kabin memuru durumu pilota bildirdi. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi. Türk Hava Yollarına ait uçak havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçağın inişinden sonra yapılan aramalarda ise olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.