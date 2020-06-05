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Uçak merdiveninden cuma hutbesi

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CUMA NAMAZININ KILINDIĞI BİR ALANDA EZAN UÇAK MERDİVENİNDEN OKUNDU, HUTBEDE AYNI YERDEN VERİLDİ.

Uçak merdiveninden cuma hutbesi

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CUMA NAMAZININ KILINDIĞI BİR ALANDA EZAN UÇAK MERDİVENİNDEN OKUNDU, HUTBEDE AYNI YERDEN VERİLDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 16:18
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Uçak merdiveninden cuma hutbesi

Amasya’nın Suluova ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılındığı bir alanda ezan uçak merdiveninden okundu, hutbede aynı yerden verildi.

Cuma namazının kılınması için müftülük tarafından önceden belirlenen mekanlardan olan ilçedeki bir fabrikanın bulunduğu geniş alanda fiziksel mesafe, maske ve diğer tedbirler dikkate alınarak cuma namazı eda edildi. Ezan okunması ve hutbe ise sıra dışı bir şekilde alanda bulunan uçak merdiveninden gerçekleştirildi. Ezan ve hutbe, yine merdivenden çıkan din görevlileri tarafından seslendirildi.

74 gün aradan sonra yeniden cuma namazlarına kavuşmuş olmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden din görevlisi Aslan Fidan, “Şu an camilerimize giremesek de Peygamber Efendimizin zamanında olduğu gibi mescitlerde ve açık alanlarda cuma namazlarımızı eda ediyoruz. Buna da şükür Rabb’im bizlere şer gördüklerimizden hayır çıkarmayı nasip eylesin. Merdiven ise bir kardeşimizin iş merkezinde atıl bir şekilde duruyordu, rica ettik aldık ve bugünde hayır yolunda kullandık” dedi.

Merdivenin ömrünü tamamladığı, kullanılmadığı, başka bir fabrikanın atıl bir alanında bulunduğu ve daha önce de kamyonlara yük yüklemek için kullanıldığı öğrenildi.

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