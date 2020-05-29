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Üç medrese arasında görkemli Cuma

SİVAS’TA 10 HAFTANIN ARDINDAN KILINAN İLK CUMA NAMAZLARINDAN BİRİ, SELÇUKLULARDAN KALMA 3 TARİHİ MEDRESENİN ARASINDA KILINDI.

Üç medrese arasında görkemli Cuma

SİVAS’TA 10 HAFTANIN ARDINDAN KILINAN İLK CUMA NAMAZLARINDAN BİRİ, SELÇUKLULARDAN KALMA 3 TARİHİ MEDRESENİN ARASINDA KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:29
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Üç medrese arasında görkemli Cuma

Sivas’ta 10 haftanın ardından kılınan ilk Cuma namazlarından biri, Selçuklulardan kalma 3 tarihi medresenin arasında kılındı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta belirlenen kurallar gereği öğle, ikindi ve Cuma namazlarının 29 Mayıs tarihinden itibaren camilerde kılınmaya başlanacağını açıklamasının ardından bugün Sivas’ta 815 noktada belirlenen kurallar çerçevesinde Cuma namazı kılındı.

Tarihi medreselerin arasında Cuma

Sivas’ta en geniş katılımlı Cuma namazı, Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların bulunduğu kent meydanında kılındı. Cemaat, 1271 yılında İlhanlı veziri Şemsettin Mehmet Cüvendi tarafından inşa ettirilen Çifte Minareli Medresesi, Selçuklular döneminde 1. İzzettin Keykavus tarafından 1220 yılında inşa ettirilen Şifahiye Medresesi, Selçuklular döneminde Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa edilen inşa edilen Buruciye Medresesi ve Osmanlı döneminde 1580 yılında inşa edilen Kale Camisinin arasında bulunan geniş meydanda namaza durdu. Cemaat uzun bir aradan sonra toplu Cuma kılabildikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu anlar havadan da görüntülendi.

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