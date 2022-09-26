Üç büyükşehirde raylı sistemlerle 1 milyar 663 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ile toplam 1 milyar 663 milyonu aşkın yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir ulaşımının omurgası Marmaray, Başkentray ve İzban ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kent içi raylı sistemlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, toplu taşımaların ekonomiye ve çevreye katkılarının göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğu kaydedildi. Kent içi raylı sistemlerin ulaşımı rahatlattığı vurgulanan açıklamada, Marmaray’ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete girdiği anımsatıldı. “Projenin tamamının hizmete açılmasıyla 76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresi 108 dakikaya indi” denilen açıklamada, 43 istasyon ile mega kentin nefes aldığı kaydedildi. Gebze-Halkalı banliyö hattının iyileştirilmesi ve demiryolu boğaz tüp geçişi ile Gebze’den Halkalı’ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığı belirtilen açıklamada, Marmaray’ın Asya ve Avrupa kıtasını sadece 4 dakikada birbirine bağladığı ifade edildi. Açıklamada, “TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray’da günlük ortalama 505 bin yolcu seyahat etti. Açıldığı günden bu yana ise 763 milyon 816 bin yolcu Marmaray’ı tercih etti” ifadeleri kullanıldı.

İzban, İzmir’i bir uçtan bir uca bağlıyor

İzmir ulaşımının yükünü alan ve İzmir’i bir uçtan bir uca bağlayan İzban’ın da şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azalttığına işaret edilen açıklamada, toplam hat uzunluğunun 136 kilometre olduğu kaydedildi. Güzergahta 41 istasyonun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, seferlerin 12 dakikada bir gerçekleştiği, bu aralığın yoğun saatlerde 6 dakikaya kadar düştüğü ifade edildi. Günlük 277 seferde ortalama 250 bin yolcuya hizmet verildiğine vurgu yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2010 tarihinden itibaren toplam 846 milyon 317 bin yolcunun İzban ile seyahat ettiği bildirildi.

Başkentray Ankara’da trafiğin yükünü hafifletiyor

Ankara’da da Başkentray’ın metro standartlarına çıkarılarak, 2018 yılında yeniden hizmete açıldığı kaydedilen açıklamada, “Başkentray, Sincan-Kayaş ilçeleri arasında 36 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 24 istasyonla hizmet veriyor. Sincan-Kayaş arasında 50 dakikada ulaşım imkanı sağlıyor. Günde ortalama 40 bin kişi Başkentray’da seyahat ederken, 2018 yılından bugüne kadar 52 milyon 913 bin kişi taşındı” denildi.

“Güvenli ve hızlı seyahat imkanı sağlıyoruz”

Açıklamada, “Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik sıkışıklığını çözüyoruz. Üç büyükşehirde toplam 1 milyar 663 milyonu aşkın yolcu taşıdık. Yani, Türkiye nüfusunun 19 katından fazla yolcuya hizmet verdik. Hem güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağladık hem de çevreye karbon salınımını azalttık. Sadece üç büyük kentte değil, diğer kentlerimizde de raylı sistemlerle ilgili projelerimiz devam ediyor. Bu projeleri bir bir hizmete açıp, vatandaşımıza trafikte harcadığı zamanı azaltacağız hem de çevremizi koruyacağız” değerlendirmelerinde bulunuldu.