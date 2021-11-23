banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!

Uber'in Amerika'daki şirketi 'Uber Technologies Inc.' aleyhine açılan 'haksız rekabet' davası reddedildi

Daha önce Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin durdurulması ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar veren İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, ABD'deki şirket faaliyetine yönelik açılan "haksız rekabet" davasını ise reddetti.

Genel 23.11.2021, 10:48
Uber'in Amerika'daki şirketi 'Uber Technologies Inc.' aleyhine açılan 'haksız rekabet' davası reddedildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki tüm faaliyetleri durdurulan ve internet sitelerine erişimi engellenen özel ulaşım firması Uber'in, ABD'deki Uber Technologies Inc. adlı şirketinin faaliyetlerine yönelik açılan "haksız rekabet" davası reddedildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki 8. duruşmaya, davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına avukat Feyza Çom, Amerika'da bulunan davalı Uber Technologies Inc. adına ise avukat Nesli Nur Alptekin katıldı.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği bilirkişi ek raporu mahkemeye sunulurken, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan iki raporda da Uber uygulamasının Türkiye'de Uber Technologies Inc. tarafından değil, Uber B.V. şirketi tarafından sağlandığı yönünde görüş bildirildi.

Davacı ve davalı taraf avukatları tarafından ek rapora ilişkin beyan dilekçelerinin de mahkemede olduğu belirtilirken davacı avukatı Feyza Çom, itirazlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, "İtirazlarımız doğrultusunda tekrar karar verilsin." dedi.

Davalı Uber Technologies Inc. avukatı Nesli Nur Alptekin ise "Mahkemeye ulaştırılan her iki bilirkişi raporunda da Türkiye'deki Uber hizmetlerinin müvekkilimiz şirket tarafından verilmediği tespit edilmiştir. Davanın reddini talep ederiz." diye konuştu.

Talepleri değerlendiren mahkeme, yeniden rapor alınması talebini, teknik incelemenin yapılmış olması ve itirazlar hususunda mahkemece karar verilebileceği gerekçesiyle reddetti.

Tekrar söz alan davacı avukatı davanın kabulüne, davalı avukatı ise davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tahkikat aşamasının tamamlandığını belirterek, davanın sübut bulmaması gerekçesiyle reddine hükmetti.

Taksici eylemleri ve dava süreci

2014'te İstanbul'da kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret Mahkemelerine, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davaları açılmıştı.

Davacılar ayrıca ABD'deki şirket Uber Technologies Inc.'in faaliyetlerinin durdurulmasını da talep etmişti. Taksicilerin dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilerek, taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçilmesi, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulması istenmişti.

Davaların daha sonra birleştirildiği İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporlarının alındığı ve tartışmaların yaşandığı yargılama süreci sonunda 16 Ekim 2019'da nihai kararını vermiş ve Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu www.uber.com ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine hükmetmişti.

Kararla Türkiye'de Uber'in faaliyetleri durdurulmuştu.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar, Murat Kaya

#dünya
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7