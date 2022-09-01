UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki ilk günkü incelemelerini tamamladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin büyük bir kısmı 3 saatlik çalışmanın ardından Zaporijya Nükleer Santrali’nden ayrılırken, heyette bulunan teknik ekibin santralde kaldığı ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, geçtiğimiz mart ayından bu yana Rusya’nın kontrolünde bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki ilk günkü incelemelerini tamamladı. UAEA heyetinin büyük bir kısmı 3 saatlik çalışmanın ardından nükleer santralden ayrılırken, heyette bulunan teknik ekibin santralde kaldığı ifade edildi.

Heyetin 3 Eylül’e kadar incelemelerini sürdürmesi planlanıyor

UAEA Başkanı Rafael Grossi santral girişinde gazetecilere verdiği demeçte, santrale ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Evet, santrale ulaşmak kolay olmadı. Ama bizim gelmemiz önemliydi. Bizim için iş şimdi başlıyor. Bir ön değerlendirme yaptık. Özveri gösterenleri görüyoruz. Santral personel ve yönetimi zor koşullara rağmen işlerinde çok profesyoneller" dedi.

Grossi ayrıca, Energador kenti yöneticileri ile de görüşmeler yapacağını ifade ederek, heyetin 3 Eylül’e kadar Energador ve nükleer santralde incelemelerini sürdüreceği açıkladı.