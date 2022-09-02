UAEA Başkanı Grossi’den Zaporijya açıklaması: "Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada ve hareket etmiyor”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Zaporijya Nükleer Santrali ziyaret sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada, tesiste ve hareket etmiyor. Orada kalacak” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, geçtiğimiz mart ayından bu yana Rusya’nın kontrolünde bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki ilk günkü incelemelerini tamamlamış, heyetteki teknik ekip santralde kalmıştı. UAEA Başkanı Rafael Grossi nükleer santral ziyareti sonrası gazetecilere verdiği demeçte, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun stabilize olana kadar endişelenmeye devam edeceğini ifade ederek, acil durum sistemleri ve kontrol odaları gibi önemli alanları inceleyebildiğini ve tüm tesisi gezebildiğini açıkladı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada, tesiste ve hareket etmiyor. Orada kalacak” ifadelerini kullanan Grossi, "Uzmanlarımdan bazılarıyla birlikte tesiste sürekli bir mevcudiyetimiz olacak" dedi.

Nükleer santralin ve santralin fiziksel bütünlüğünün birçok kez ihlal edildiği aşikar olduğuna dikkat çeken Grossi, bunun devam etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki duruma değinen Grossi, "Bu sabah durum oldukça zordu ama. Buraya kadar geldikten sonra durmazdım. Ateşin bariz olduğu anlar vardı, ağır makineli tüfek, topçu havanları, iki ya da üç kez ki bu hepimiz için gerçekten çok endişe vericiydi” dedi.

“Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kalıcı bir varlığını oluşturuyoruz"

Santraldeki ziyaretinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Grossi, santralde çalışmalara başladıklarını ve ilk izlenimlerini rapor haline getirdiklerini belirtmiş, "Ziyaretimizin ilk adımı olarak alandaki ilk incelemelerimizi tamamladık. Tabii ki yapılacak çok şey var. Ekibim burada kaldı. Daha da önemlisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kalıcı bir varlığını oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UAEA heyetinin 3 Eylül’e kadar Energador ve nükleer santralde incelemelerini sürdürmesi bekleniyor.