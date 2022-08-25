TZOB Genel Başkanı Bayraktar’dan ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu yıl açıklanacak alım fiyatıyla ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Üretimini artıran üreticilerimiz alın terinin karşılığını alarak ödüllendirilmelidir” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeği alım fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Birlikler tarafından açıklanan alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirten Bayraktar, fiyatları açıklarken üreticilerin durumunun göz önüne alınması gerektiğine vurgu yaptı.

“Açıklanacak alım fiyatıyla ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerekiyor”

Bayraktar, şöyle devam etti:

“Bu yıl açıklanacak alım fiyatıyla ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. İthalatçı ülkelerdeki kriz ve savaş nedeniyle ithalat tehlikeye girmiş, fiyatlar yükselmiş, bu gelişmeler üzerine üreticiler ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş ve üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Bu nedenle ayçiçeği üreticisi uygun bulduğu alanlara ayçiçeği ekti. Üretimini artıran üreticilerimiz alın terinin karşılığını alarak ödüllendirilmelidir. Ayçiçeğini ve ayçiçek yağını bulamadığımız ve fiyatını kontrol altına alamadığımız dönemleri unutmayalım.”

Ayçiçeğinin Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, sıvı yağ tüketiminin yüzde 76’sının ayçiçeğinden elde edildiğini belirtti.

“Üretim açığı ithalat yoluyla karşılanıyor”

Ayçiçeğinin her noktada kullanıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye’nin ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, “Ayçiçeği üretimimizin ülke ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle söz konusu üretim açığı ithalat yoluyla karşılanıyor. Ülkemiz ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer alıyor. Tüketimdeki artış nedeniyle ithalata bağımlılık devam ediyor. İthalatımız geçmiş yıllarda çoğunlukla ayçiçeği yağı şeklinde yapılmaktayken son yıllarda ayçiçeği ithalatı daha fazla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bitkisel ürün denge tablosuna göre, 2020-2021 sezonunda Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranının yüzde 62,5 olduğunu hatırlatan Bayraktar, 2021 yılında ayçiçeği tohumu yağı ve küspesinin dış ticaretinde 942 milyon dolar açık verildiğini belirtti.

“Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir”

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu, ekin alanlarının artırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Fiyat ve alım garantisi, ayçiçeğinde ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenlerdir. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı çerçevesine alınmalıdır. Prim, mazot ve gübre desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi, üreticilerimizin ayçiçeği üretiminde kalması için uygulanması gereken en önemli fiyat politika aracıdır. Desteklerin en az girdi enflasyonu oranında artırılması gerekiyor. İthalata harcanan milyarlarca lira, akılcı politikalara dayanan, dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğiz. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir” dedi.