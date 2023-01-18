Twitter, ofisindeki eşyaları açık artırmayla satıyor

Merkezi ABD’nin California’da bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter, aralarında şirketin logosu olan bir kuş heykelinin de bulunduğu ofis eşyalarını çevrimiçi açık artırma ile satışa çıkardı.

Milyarder iş adamı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra finansal kriz iddiaları ile gündeme gelen sosyal paylaşım sitesi Twitter, aralarında şirketin logosu olan kuş heykelinin de bulunduğu ofis eşyalarını internet üzerinden yapılan bir açık artırmayla satışa çıkardı. 631 parça ürün arasında 17 bin dolar teklif alan kuş logolu mavi bir ekran, 16 bin dolar teklif alan bir kuş heykeli, 4 bin 100 dolara varan bir teklif alan "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı, biri 11 bin dolarlık teklif alan İtalyan üretimi 5 espresso makinesinin yanı sıra, ünlü teknoloji şirketinin ofis mobilyaları yer aldı.

Öte yandan, yapılan çevrimiçi açık artırmaya 20 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Twitter, geçtiğimiz Aralık ayında ABD’nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu. Ancak, satışın şirketin finansal durumuyla ilgili olmadığı açıklanmıştı.