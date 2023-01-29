TVHB’den Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’ye ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Merkez Konsey üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile Gıda Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak da hazır bulundular. Bir saate yakın süren görüşmede, TVHB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan tarafından başta fiili hizmet zammı hakkı olmak üzere diğer özlük hakları, e-reçete, istihdam, eğitimdeki sorunlar, veteriner fakültelerinin sayısı, uzaktan eğitim, tarım müşavirliği, belediye ruhsatı, uzmanlık, sahipsiz hayvanlar gündeme taşındı. Ardından hazırlanan dosya Bakan Kirişci’ye sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TVHB tarafından kendisine aktarılan konulara ilişkin görüşlerini dile getirerek, proje bazlı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Bakan Kirişci, TVHB ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.