TVHB’de Eroğlu güven tazeledi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nde (TVHB) Ali Eroğlu güven tazeledi.

6-7 Kasım tarihleri arasında yapılan TVHB 49. Büyük Kongre sonucu kesinleşti. Kongre sonrası seçilen yedi üyenin görev dağılımı 15 Kasım tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile belirlendi. Toplantı sonucu alınan karar ile yapılan görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

"Başkan: Ali Eroğlu, 2. Başkan: Hüseyin Haluk Aşkaroğlu, Genel Sekreter: Sinan Sağlam, Muhasip ve Veznedar: Enes Gazi Atıcı, Üye: Taner Canbulut, Üye: Prof. Dr. Murat Fındık, Üye: Prof. Dr. Murat Arslan"