banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu’dan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği(TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genel 29.10.2021, 07:30
TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu’dan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği(TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayımladığı mesajda, “29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. 29 Ekim 1923, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı ve emperyalist güç odaklarının hesaplarını alt üst ettiği müstesna bir tarihtir. Cumhuriyet, Cumhurun bizzat egemenliği devralması, geçtiğimiz yüzyılın en mühim stratejik şahlanışı, en kayda değer tarihsel silkinişi olarak milli hafızalardaki yerini almıştır. ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla’ düsturuna büyük bedeller ödemiş bir milletin fertleri olan veteriner hekimlerimiz de bu manada sadece kendisi için değil, bütün insanlık adına ‘Mesele vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı içinde çalışmanın, ilkeli duruşun ve fedakârlığına sembolü olarak ‘İnsanlığın Hekimi’ ünvanını almıştır. İşte Türkiye’nin sahip olduğu bu devlet geleneği, demokrasi kültürü ve güçlü toplumsal dokusuyla stratejik öneme haiz bir ülke konumunda olması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi milletimizin en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucu kahramanlarına, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3