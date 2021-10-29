TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu’dan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği(TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayımladığı mesajda, “29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. 29 Ekim 1923, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı ve emperyalist güç odaklarının hesaplarını alt üst ettiği müstesna bir tarihtir. Cumhuriyet, Cumhurun bizzat egemenliği devralması, geçtiğimiz yüzyılın en mühim stratejik şahlanışı, en kayda değer tarihsel silkinişi olarak milli hafızalardaki yerini almıştır. ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla’ düsturuna büyük bedeller ödemiş bir milletin fertleri olan veteriner hekimlerimiz de bu manada sadece kendisi için değil, bütün insanlık adına ‘Mesele vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı içinde çalışmanın, ilkeli duruşun ve fedakârlığına sembolü olarak ‘İnsanlığın Hekimi’ ünvanını almıştır. İşte Türkiye’nin sahip olduğu bu devlet geleneği, demokrasi kültürü ve güçlü toplumsal dokusuyla stratejik öneme haiz bir ülke konumunda olması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi milletimizin en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucu kahramanlarına, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.