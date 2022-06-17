TVHB Başkanı Eroğlu: "Sağlıkta ayrımcılık olmamalıdır”

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin tüm dünyada sağlık sınıfında yer aldığını fakat Türkiye’de hekim statüsünde olmadıklarını belirterek, “Sağlıkta ayrımcılık olmamalıdır” dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamayla sağlık çalışanlarının özlük-mali haklarını içeren teklifin TBMM’de kanunlaştığını ancak yetersiz kaldığını savundu. Eroğlu, sağlık çalışanı olmalarına rağmen düzenlemeye dahil edilmeyen bir meslek grubu olmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, “Sağlık ordusunun bir neferi ve sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan veteriner hekimlerin, bu düzenlemede dışlanması hakkaniyetsizliktir, kabul edilemez. Bu tavır hem veteriner hekimleri, hem de veteriner hekimlerimizin hizmet alanı olan toplum sağlığını derinden etkilemiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 40 bin veteriner hekimi temsil etmektedir. Sahadaki meslektaşlarımız bu dışlanmışlıktan dolayı infial halindedir” değerlendirmesini yaptı. Çin’de hastalık kontrol ve önleme merkezinin başındaki ismin bir veteriner hekim olduğunu hatırlatan Eroğlu, “Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde veteriner hekimler eşyanın tabiatı gereği sağlık sınıfındadır. Bunun aksini düşünmek bilimle, akılla, ilim ve fenle ters düşmek sonucunu doğurur” dedi.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“657 Sayılı Yasaya göre de sağlık sınıfında sayılan veteriner hekimler, konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı kabul edilmemektedir. Bu durumu bilim ve hukuk ile izah etmek mümkün değildir. Bu açıdan bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi noktasında veteriner hekimleri de kapsayacak yeni bir çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta ayrımcılık olmamalıdır. Sağlık bir bütündür. Veteriner hekimsiz sağlık olmaz."