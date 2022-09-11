TVHB Başkanı Eroğlu: “Meslektaşlarımız burada demokratik bir ortamda rahat bir şekilde oylarını kullanıyor”

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 49. Genel Kuruluna katıldı. İl ve bölge odalarının genel kurullarını tamamlamasının ardından TVHB Merkez Konsey Genel Kurulu’nun düzenleneceğini belirten Eroğlu, “Meslektaşlarımız burada demokratik bir ortamda rahat bir şekilde oylarını kullanıyor” dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel kurulda aday olan Ahmet Baydın ve Atilla Özgür’e başarılar dileyen TVHB Başkanı Eroğlu, Türkiye genelinde 56 bölge ve il odasının olduğunu ve Eylül ayında ise odaların kongrelerinin tamamlanıp Ekim ayında ise TVHB Genel Kongresinin yapılacağını söyledi.

Veteriner hekimlerin genel kurulda demokratik bir şekilde oy kullandığının altını çizen Eroğlu, “TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Kurul’unda şu anda 2 adayımız var. Bir tanesi mevcut başkanı diğeri ise başka bir meslektaşım. Meslektaşlarımız burada demokratik bir ortamda rahat bir şekilde oylarını kullanıyor. Ben de biraz önce oyumu kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genel kurulların veteriner hekimliği mesleği açısından istişareler ile çeşitli çözümler ortaya konulduğunu belirten Eroğlu, “Birliğimizin kongresi iki yılda bir yapılıyor fakat pandemi dolayısıyla geçen yıl genel kurul düzenlemiştik. Bu kongreler mesleğimizin çeşitli yönleri ile ortaya konulması dolayısıyla her dönemde hem meşeliğimiz adına hem meslektaşlarımız adına daha güçlenerek bir takım sorunları hep birlikte istişare ederek ve devletin ilgili makamlarına taşımak açısından önemsiyoruz. Genel Kurul vesilesi ile TVHB olarak bugüne kadar yürüttüğümüz ve önemli noktalara getirdiğimiz çeşitli çözümleri ortaya koyduğumuz konular da gündeme geliyor. Önümüzdeki süreçte tekrardan çalışmalar gözden geçiriliyor” diye konuştu.