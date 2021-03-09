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TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Birliğin 67. yıldönümünde açıklamalarda bulundu

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Birliğin 67. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada “Covid-19 veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Genel 09.03.2021, 10:27
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TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Birliğin 67. yıldönümünde açıklamalarda bulundu

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Birliğin 67. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada “Covid-19 veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, TVHB’nin 67. kuruluş yıldönümünde İHA muhabirine konuştu. Başkan Eroğlu, Covid-19 sürecinde ve Türkiye gündeminde veteriner hekimliğin önemine değindi. Eroğlu, ’Tek Sağlık’ın hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan refahı gibi konularda multidisipliner bir çalışmayı gerektiren yaklaşım olduğunu vurguladı.

“Covid-19 veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi”

Pandemi döneminde veteriner hekimlerin öneminin daha da iyi anlaşıldığını ifade eden Eroğlu, "Hem hayvancılığın geliştirilmesi hem de temsil ettiği meslek grubunun, uygulamaları ile ilgili konularda onların önünün açılması ve standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmalarını yürütüyor. Bizim kuruluşumuz veteriner hekimleri hem uluslararası alanda hem de ülke içinde temsil eden mesleğin en üst kuruluşu. Covid-19 dolayısı ile veteriner hekimlerin hizmetlerin yani zoonotik hastalılar dediğimiz, hayvanlardan insanlardan geçen hastalıkların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Veteriner hekimlerde hayvan hastalıkları ile mücadelede geçmişten bu güne çok önemli hizmetlerin içerisinde bulunmuş meslek grubudur. Covid-19 veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süre içerisinde meslektaşlarımız, sahada 7/24 çalışmalarına devam ettiler. Diğer taraftan laboratuvar ortamlarına kapanarak, bilim insanlarımız veteriner hekim hocalarımız tarafından aşı üretimi konusunda aşı çalışmaları yapıyor. Belli bir aşamaya da gelmiş durumda bu çalışmalar. Sınır aşan hastalıklar, daha önceden SARS, MERS, Ebola gibi bir takım salgın hastalıklar dünyanın gündemine geldi ancak Covid-19 ile dünyayı alt üst eden bir süreç haşandı yaşanmaya da devam ediyor" dedi.

“Zoonotik hastalıklar ile mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı”

Tek sağlık yaklaşımının hastalıklarla mücadelede en önemli aşama olduğunu söyleyen Eroğlu, “Veteriner hekimler olarak zoonotik hastalıklar ile mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı olduğunu ve bunun uygulamaya koyulmasını önemli buluyoruz. Yani tek sağlık hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı, hayvan refahı gibi konularda multidisipliner bir çalışmayı gerektiren bir yaklaşım. Burada da hem veteriner hekimler hem beşeri hekimler hem çevre uzmanları ve diğer sağlık grubunun bir arada çalıştığı trend tek sağlık uygulamaları. Biz de Türkiye’de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tek sağlık uygulamalarının yasal mevzuatının çıkarılmasını ve işlevsel yapılarının tanımlanarak ortaya konmasını bu amaçla da yine bizim yaptığımız çalışmalarla da Cumhurbaşkanlığımıza bağlı direkt hastalıkları takip ve izleme merkezinin oluşturulması ve tek sağlığın ciddi anlamda uygulamaya konması gerekiyor. Covid-19 dolayısıyla dünyadaki yapılan çalışmaları biz takip ediyoruz. Çünkü birliğimizin uluslararası kuruşlarla irtibatımız var. Dünya Veteriner Hekimler Birliği, Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu, yine Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün çalışmalarını takip ediyoruz. Veteriner hekimlerle birlikte özellikle Çin’de, Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da bu süreçte veteriner hekimler aşı çalışmalarının ve diğer pandeminin yönetimi ile ilgili görevler yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Tek Sağlık dünyada yükselen bir trend. Onun bizim ülkemizde de bütün kurum ve kuruluşlarıyla uygulamaya konulması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Hayvancılık için, ileri veteriner hekimlik uygulamaları”

Hayvancılık için veteriner hekimlerin önemli bir aşama olduğunu belirten Ali Eroğlu şunları kaydetti: “Bizim hedefimiz bir tarafta veteriner hekimlik mesleğinin standartlarının yükseltilmesi ülkemizde diğer taraftan da hayvancılığımızın yine gelişmiş ülkeler seviyesine taşınması hatta bir sloganımız var; hayvancılık için, ileri veteriner hekimlik uygulamaları diyoruz. Yani ileri noktalarda bir hayvancılığın ülkemize kazandırılması için ileri veteriner hekimler uygulamalarının da ülkemize kazandırılması gerekiyor. Yine bu kuruluş yıldönümü dolayısıyla biz kamu Türk Veteriner Hekimleri Birliği bir diyalog zemini içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mesleğimizin gündeme gelen önemli konuları, problemleri var. Bunları ilgili makamlarla görüşüyoruz. Özellikle bu Covid sürecinde de önemli görev yapan veteriner hekimlerin de sağlık meslek grubunda mütalaa edilmesi çok önemli. Zaten ilgili kanunlara göre sağlık meslek grubunda ancak sağlık meslek grubunun faydalandığı haklardan maalesef faydalanamamakta. Yine son aylarda özellikle bir tırmanışa geçti. Veteriner hekim meslektaşlarımıza şiddet söz konusu. Sağlıkta şiddet kapsamında veteriner hekimlerin de değerlendirilmesini siyasi yetkililerden ve kamu bürokrasisinden de talep ediyoruz.”
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