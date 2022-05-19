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Tuzla’nın özel çocukları için Metin Şentürk sahne aldı

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin 65 yaş üstü büyükleri, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden minikler ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş Metin Şentürk ile hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem de Engelliler Haftası’nı kutladılar. Tuzla’nın özel çocukları Metin Şentürk’ün şarkıları ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Genel 19.05.2022, 14:14
Tuzla’nın özel çocukları için Metin Şentürk sahne aldı

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin 65 yaş üstü büyükleri, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden minikler ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş Metin Şentürk ile hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem de Engelliler Haftası’nı kutladılar. Tuzla’nın özel çocukları Metin Şentürk’ün şarkıları ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelinde yaşayan ve takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan özel çocukların hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem de Engelliler Haftası’nı kutlamak için özel bir program düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Tuzlalı özel çocukların yanı sıra, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giden 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne giden minikler ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Tuzlalı özel çocuklar, Metin Şentürk’ün şarkıları ile unutulmaz bir gün yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Metin Şentürk’ün konser sonundaki sohbetleri ise katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Başkan Yazıcı, Metin Şentürk’e ‘Konserde beni görmediniz mi’ dedi. Metin Şentürk de Başkan Yazıcı’ya gülerek, "Gözden kaçırmışız başkanım" dedi. İkilinin keyifli anları kameralara yansıdı.

“Bütün topluma büyük bir motivasyon veren başka sanatçı tanımadım”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Ben bu kadar pozitif, hayata dair bu kadar mesaj veren, bana ve bütün topluma büyük motivasyon veren bir sanatçı tanımadım” dedi. Metin Şentürk ise, "Başkanım çok güzel bir kültür merkezi yapmışsınız, tam benim göz zevkime göre" diye konuştu.

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