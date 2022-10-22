Tuzla’da ‘Yaşlılar Festivali’ renkli görüntüler oluşturdu

Tuzla Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, kendilerini yalnız hissetmemeleri için “Yaşlılar Festivali” programı düzenlendi. Festivalde yaşlılar, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Tuzla Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Yaşlılar Merkezi’nde 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, sosyal yaşamda kendilerine yer bulmaları ve yalnız hissetmemeleri için ‘Yaşlılar Festivali’ programı düzenlendi. Programa; Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Programda, 65 yaş üstü büyüklerin bilgi yarışmasındaki kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken ’O Ses Büyükler’ Yarışmasıyla da 65 yaş üstü büyükler sevilen şarkıları seslendirdi. Düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle 65 yaş üstü büyükler keyifli vakit geçirdi. Öte yandan program sonunda tüm yaşlılar Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde pasta kesti.

“Yaşlılarımızla beraber burada şiirler, şarkılar söylendi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün bin 100 tane kayıtlı olan büyüklerimizle beraber Yaşlılar Merkezimizde yılın 365 günü her zaman etkinlik yapıyorduk ama yaşlılar günü nedeniyle de bugün bir ‘yaşlılar festivali’ yapmaya karar verdik. Ve katılan yaşlılarımızla beraber burada şiirler, şarkılar söylendi, bilgi yarışması yapıldı. Güzel tiyatrolar sergilendi. Gösterilerle beraber de devam ediyor. Evimizdeki yaşlılarımızla bizim burada çocuklarımızı, gençlerimizi onlarla birlikte buluşturduk. Bizim geleceğe yönelik adımlarımızı daha emin ve atalarımızdan aldığımız bilgilerle geleceğe daha emin çizmek istiyoruz. Ben onlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Yaşlılarımızla beraber uzun yıllardır birlikteyiz. Buradaki hobi alanlarında diğer alanlarda akranlarıyla beraber buluşabiliyorlar. Evlerinden alıyoruz, buraya getiriyoruz. Burada kendi etkinliklerini yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.

“Çok güzel renkli görüntüler vardı”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, “Bugün bir arada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel renkli görüntüler vardı. Ama biz onlarla senenin 365 günü bir aradayız. Evlerine gidiyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Onları dinliyoruz. Bazen onları sadece dinlemek bile büyük bir mutluluk bizim için de onlar için de. Yani kapısının çalınmasını bekleyen yaşlılarımız var. Evlerine temizliğe ya da başka ihtiyaçlarını gidermeye gidiyoruz.“ diye konuştu.

“Burası yaşlılar merkezi değil, yaşlılar mutluluğu”

Programa katılan Fahriye Şahin isimli bir vatandaş ise, “Burada bizim ile çok ilgileniyorlar. Burası yaşlılar merkezi değil, yaşlılar mutluluğu. Allah razı olsun devletimizden de, buradaki başkanlarımızdan, çalışanlardan, hepsinden Allah razı olsun. Evde sıkılıyorduk. Haftada bir gün geliyoruz. Çok güzel, etkinlikler var“ dedi.