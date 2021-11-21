Tuzla’da şoke eden ölüm: Bir anda kan kusup yere yığıldı

Tuzla’da yolda yürüyen bir adam, evine ilerlediği sırada bir anda kan kusup yere yığıldı. Hayatını kaybettiği öğrenilen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Tuzla İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu. Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, vatandaşın kan kustuğunu gören bazı kişilerin yol değiştirmesi ve müdahale etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.