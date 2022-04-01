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Tuzla’da evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma hareketi başladı

Tuzla Belediyesi’nin Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan Ayı’nda komşuları için harekete geçiyor. Evden Eve İyilik, komşudan komşuya dayanışma hareketiyle oluşturulan dijital platform üzerinden, Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecekler. Projeyi tanıtan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bizim kurduğumuz sistem dijital bir sadaka taşıdır. Kurduğumuz web sitesine hayır bırakacaklar, hayırlarını bırakacaklar. İhtiyaçları olanlar ihtiyaçları kadar talep edecekler. Alan elin veren eli görmediği sistemi yardımlaşma kurumumuz işletecek. Komşunun yardımını komşuya biz ulaştıracağız.” dedi.

Genel 01.04.2022, 14:46
Tuzla’da evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma hareketi başladı

Tuzla Belediyesi’nin Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan Ayı’nda komşuları için harekete geçiyor. Evden Eve İyilik, komşudan komşuya dayanışma hareketiyle oluşturulan dijital platform üzerinden, Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecekler. Projeyi tanıtan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bizim kurduğumuz sistem dijital bir sadaka taşıdır. Kurduğumuz web sitesine hayır bırakacaklar, hayırlarını bırakacaklar. İhtiyaçları olanlar ihtiyaçları kadar talep edecekler. Alan elin veren eli görmediği sistemi yardımlaşma kurumumuz işletecek. Komşunun yardımını komşuya biz ulaştıracağız.” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, maddi ve manevi yardımlaşmanın en çok arttığı ay olan Ramazan ayında özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. ‘Evden Eve İyilik’ ismiyle başlatılan komşudan komşuya dayanışma hareketinde, Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik.com web sitesi üzerinden, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecekler. Komşudan komşuya başlatılan bu dayanışma harekatı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, koordinasyonuyla bağış yapılan komşuların evlerine teslim edilecek. Komşular, komşusunun haberi olmadan onların ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Proje ve projenin çalışacağı evdeneveiyilik.com platformuyla ilgili detayları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açıkladı.

“Gönül Elleri olarak Tuzla Belediyesi olarak inisiyatif alacağız”

Yardımlaşma, dayanışma ve sosyalleşme ayı olan Ramazan Ayı’nın Rahmet, Bereket, Mağfiret, Zekat ve Fitre ayı olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Evden Eve İyilik, komşudan komşuya dayanışma hareketi başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi. “Tuzla Belediyesi’nin Yardımlaşma Kuruluşu olan Gönül Elleri Çarşısı’nın Evden Eve İyilik, komşudan komşuya dayanışma projesini bugün başlatıyoruz. Bu projenin sahibi 12 yıldır Tuzlamızda iyilik yapan, yardım yapan, 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile iki bin metre kapalı alanda hizmet vermeye çalışan bir yardım meleği gibi çalışan Gönül Elleri Çarşımızdır. Tuzla’da yaşayan ihtiyaç fazlası olan vatandaşımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşımızı buluşturmak aslında hedefimiz. Komşunun halinden en iyi komşusu anlar. Ancak komşuya yardım etmenin zorlukları da vardır. Yardım alan rencide olabilir. Yardım etmek isteyen çekinebilir. Evden eve iyilik projesinde; bu sosyal kırılganlığı aşmak için Gönül Elleri olarak Tuzla Belediyesi olarak inisiyatif alacağız.” dedi.

“Bizim kurduğumuz sistem dijital bir sadaka taşıdır”

Başkan Yazıcı “Bizim yardımlaşma kültürümüz ‘Sağ elin verdiğini sol el görmesin’ anlayışıyla çalışır. Mesela sadaka taşları bunun en güzel örneğidir. Birileri hayırlarını o taşlara bırakırken birileri de oradan ihtiyaçları kadar alır. Evden eve iyilik hareketi, ecdadımızın yaptığı sadaka taşının günümüze uygulanma modelidir” diyerek sözlerine devam eden Başkan Yazıcı, “Geri planda gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmasındaki inisiyatifi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak biz alıyoruz. Aslında Evden Eve İyilik Hareketi, ecdadımızın yaptığı sadaka taşının günümüzde online sadaka taşı, dijital sadaka taşı, e-sadaka taşı gibi isimlendirilebilir ama işin mantığı sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği ve kimseyi mağdur etmeden kimseyi mahcup etmeden yardımlaşmak için burada hepimiz dayanışma içerisinde olacağımız ve arkasında 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile gerçek ihtiyaç sahibini en iyi şekilde ayırmış ve onları bilen Gönül Elleri Çarşımız olacak” dedi.

“Bağış yapmanın dijital ortamda daha kolay olacağını düşündük”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise, "Biz bu çalışmaları yıl boyunca yapıyoruz. Derin bir tecrübemiz oluştu. Araziye çok hakimiz. Biz sadece bu tecrübemizi biraz daha halka açmak istiyoruz. İyiliksever vatandaşlarımıza açmak istiyoruz. Onları da işin içine dahil etmek istiyoruz. Onlar buraya gelerek bağışlarını yapıyorlardı ancak dijital ortamda daha kolay olacağını düşündük. Ramazan ayını da vesile kılarak bu işi başlatmış olduk" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, daha sonra Komşudan Komşuya Dayanışma Harekatı

Evdeneveiyilik.com web sitesi üzerinden sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

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