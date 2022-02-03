Tuzla’da 450 dönümlük hal projesi yarım kaldı

Tuzla’da İBB tarafından 2017 yılında 450 bin metrekare arazi üzerinde çalışmalarına başlanan ve yüzde 20’lik kısmı tamamlanan Tuzla Sebze-Meyve Hali’nin yapımı durdu. İçerisindeki çok sayıda oluşturulacak tesisle örnek proje olacak projenin yarım bırakılması sonrası atıl duruma dönüştüğü görüldü. Çalışmaların yarım kaldığı alan havadan görüntülendi.

Tuzla’da İBB tarafından 2017 yılında yapımına başlanan ve yüzde 20’lik kısmı tamamlanan Tuzla Sebze- Meyve Hali projesinin 2019 yılından sonra çalışmaları durdu. Yaklaşık 450 dönüm arazi üzerine planlanan projede 240 adet dükkan, 8 adet lojistik ve soğuk hava deposu, gıda kontrol binası, paketleme tesisleri, atık depolama alanları, kasa yıkama tesisi, sergi alanı, yeme içme yerleri, otel, açık ve kapalı otoparklar, itfaiye binası yer alması planlamalar içerisindeydi.

Yolda çökmeler oluştu

2 yıl boyunca herhangi bir çalışma yapılmaması sonrası atıl hale dönen proje bölge halkını mağdur ederken yollarda da çökmeler meydana geldi. Şantiye alanının herhangi bir çalışma yapılmadığı görülürken çalışmaların yarım kaldığı alan havadan görüntülendi.