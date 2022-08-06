Tuzla Halk Plajı İstanbulluların kullanımına açıldı

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediyesi’nin bakım ve onarım çalışmalarının ardından açıldı. Salı günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak plaja açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından İstanbulluların kullanımına açılan Tuzla Halk Plajı, pandemi dolayısıyla bir süredir kapalıydı. Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Halk Plajı İstanbulluların kullanımına tekrar açıldı. Plajda soyunma odaları, duşlar, kafe, şezlong, şemsiye bulunurken 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri alındı. Salı günleri hariç haftanın her günü saat 10.00 ile 18.00 arasında açık olacak plaja açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Güneşin ve denizin tadını çıkarın”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İstanbullulara güzel bir haber verelim. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tuzla Belediyesi Halk Plajımız 3 Ağustos Çarşamba gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarın” dedi.