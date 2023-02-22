Tuzla Belediyesi’nin Hatay’a kuracağı konteyner kentin detayları belli oldu

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında bulunan Hatay’da konteyner kent kurmak için harekete geçti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da incelemelerde bulunduğu yerde yapılacak konteyner kentin detayları belli oldu. İlk etapta 150 konteynerin olacağı alanda, çocuk parkı ve sosyal alan da yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin etkilediği 10 ilde yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzyılın felaketinin ardından Tuzla Belediyesi de, tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerinde çalışmalarının sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile ilk etapta Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kurulacak konteyner kentin detayları belli oldu. Tuzla Belediyesi Konteyner Kente, ilk etapta 21 metrekare büyüklüğünde 150 konteyner konulacak. Konteyner kentin içerisinde 1 adet sosyal alan, 1 adet çocuk parkı yer alacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konteyner kent kurulacak alanda incelemelerde bulundu.

“Kalıcı konutlar teslim edilene kadar geçici barınma ihtiyacını karşılayacak”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kırıkhan’da kuracağımız planlı konteyner kent, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kalıcı konutlar teslim edilene kadar geçici barınma ihtiyacını karşılayacak. İlk etap konteyner kenti, 1 adet sosyal alan, çocuk parkı, ara ve ana yol hatları olarak projelendirdik” ifadelerini kullandı.