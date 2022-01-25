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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipman bakımından 100 tane devletten daha fazla ekipmana ve teçhizata sahip”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek,”3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Maalesef İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı” dedi.

Genel 25.01.2022, 03:10
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipman bakımından 100 tane devletten daha fazla ekipmana ve teçhizata sahip”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek,”3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Maalesef İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı” dedi.

İstanbul’da etkili olan kar hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçları içerisinde yollarda mahsur kalırken, onlarca kaza meydana geldi. Toplu ulaşım araçlarında kalabalık had safhaya ulaştı. Duraklardaki yoğunluk nedeniyle araçlara binemeyen vatandaşlar, otoyol kenarında yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da kar yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’nun hazırlıksız olması ve koordinasyon eksikliği sebebiyle sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yazıcı, 3 dönemdir belediye başkanı olduğunu ve İstanbul’u daha önce böyle görmediğini belirterek,” İstanbul’u hiç bu kadar acziyet içerisinde görmemiştim. Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipman bakımından 100 tane devletten daha fazla ekipmana ve teçhizata sahip. Büyükşehir 39 ilçe koordinasyonu ile bu kar mücadelesini çok rahat başarabilirdi. Bu kadar kar yağışı altında 365 gün yaşayan şehirler var dünyada. 3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı maalesef” dedi.

“İBB YETERİ KADAR ÖNLEM ALMADI”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Uzmanların birkaç gündür bugünü işaret etmesi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeteri kadar önlem almadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çok ciddi bir ekipmanı var. Eğer ki güzel bir koordinasyon yapılsaydı, ilçelerin de destekleri ile beraber bu durum daha iyi koordine edilebilirdi. Her ilçenin kendine göre aldığı tedbirler farklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu tedbirler farklı. Özellikle ulaşım hatlarının kendilerine ait olması, ana arterlerin tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olması ve bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bırakmak zorunda olduğumuz yerler var. Bizde Tuzla Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojinin ve kendilerinin olan AKOM’un açıklamalarına rağmen alınan tedbirlerin yeterli olmamasından dolayı İstanbul’u hiç bu halde görmemiştim.” dedi.

BAŞKAN YAZICI’DAN YOLDA KALAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yolda kalan vatandaşlara çağrıda bulunarak Tuzla Belediyesi’ne davet etti. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada,” Ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm hemşehrilerimize Orhanlı ek hizmet binamız ve belediyemizin kapıları açıktır. 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Yazıcı’nın açıklamalarının ardından, Tuzla Belediyesi ekipleri, Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası’nda hazırlıklarını tamamladı.

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