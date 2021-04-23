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Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 23 Nisan için 100. Yıl Marşına özel klip

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, koro halinde 100. yıl özel marşını seslendirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Genel 23.04.2021, 09:50
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Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 23 Nisan için 100. Yıl Marşına özel klip

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, koro halinde 100. yıl özel marşını seslendirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde bulunan Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en coşkulu şekilde kutlamak için koro halinde 100. yıl özel marşını seslendirdiler.

Müzik öğretmeni Ümran Kocakır’ın piyano ile eşlik ettiği 100. yıl özel marşını seslendiren öğrenciler için özel bir video klip hazırlandı. Öğrencilerin yer aldığı klip, pandemi döneminde eğitimlerine evlerinden devam eden çocuklar için moral kaynağı oldu.
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