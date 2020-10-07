TUSAŞ’tan IMODE hamlesi
TUSAŞ MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILIM İLE ARTIK UÇAK KOKPİT SİSTEMLERİNİN GÖRSEL VE MANTIKSAL TASARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN YERLİ VE MİLLİ KAYNAK KODLARI İLE OLUŞTURULMASI SAĞLANDI.
TUSAŞ mühendisleri tarafından yeni geliştirilen yazılım ile artık uçak kokpit sistemlerinin görsel ve mantıksal tasarımlarının gerçekleştirilmesinin yerli ve milli kaynak kodları ile oluşturulması sağlandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), savunma ve havacılık ekosisteminde öncü vizyonu ile yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. TUSAŞ mühendisleri tarafından yeni geliştirilen yazılım ile artık uçak kokpit sistemlerinin görsel ve mantıksal tasarımlarının gerçekleştirilmesinin yerli ve milli kaynak kodları ile oluşturulması sağlandı. “IMODE” adı verilen yazılım sayesinde kokpit gösterge sistemleri ve algoritmalarının, görsel öğeler aracılığı ile aynı çatı altında grafiksel ve mantıksal modellerini oluşturmaya, bu modellerin simülasyonlarını gerçekleştirmeye ve kodlarının üretim imkanı sağlayacak. Savunma Sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için havacılık alanında sayısız projeye imza atan TUSAŞ, bu proje sayesinde ithal olarak kullanılan yazılım tasarım ve geliştirme araçlarını kendi imkanları ile geliştirerek, projelere özgü isteklerin eklenebilmesini ve maliyetlerini düşürülebilmesini amaçlıyor.
TUSAŞ’ın yetenekli mühendislerinin 2 yılı aşkın çalışmaları sonunda geliştirdiği “IMODE” adı verilen yazılım sayesinde savunma sanayinde başta havacılık ve uzay alanlarında yaygın olarak kullanılan model tabanlı yazılım geliştirme araçlarının yerini alması hedefleniyor.
İlk denemeleri Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak HÜRJET’in tasarlanması aşamasında kavramsal olarak belirlenmiş olan ekranlarda da kullanılan yazılımın, yakın zamanda TUSAŞ’ın geliştirdiği Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, helikopter ve diğer hava araçları projelerinde de kullanılması hedefleniyor.
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