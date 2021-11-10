TUSAŞ’tan 10 Kasım’da anlamlı paylaşım: “AKSUNGUR’un kamerasından Anıtkabir”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü sene-i devriyesinde yerli ve milli insansız hava aracı AKSUNGUR’un kamerası ile çekilmiş Anıtkabir’in fotoğrafını paylaştı.

TUSAŞ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle özel bir paylaşımda bulundu. Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mavi vatandaki gözlerinden biri olan AKSUNGUR ile çekilmiş Anıtkabir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “AKSUNGUR Ata’mızın nöbetinde. Rahmet ve saygıyla” ifadeleri yer aldı.

Yerli İHA AKSUNGUR

24 metre kanat açıklığı ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çeken yerli ve milli İHA AKSUNGUR, yaptığı uçuşlarla havada kalış rekoru kırıyor. AKSUNGUR’un mavi vatanda da etkin rol alması öngörülüyor. AKSUNGUR, 40 bin feete kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet turbo şarjlı dizel PD-170 motoruna da sahip. İlk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştiren AKSUNGUR, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayarak, sahadaki uçuş süresi bin saati geride bıraktı.