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Rusya: "Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye’de, 15 tanesi Malezya’da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır."
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye’de, 15 tanesi Malezya’da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır."
Genel 11.02.2022, 23:45
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye’de, 15 tanesi Malezya’da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır."