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TUSAŞ, AR-GE personel istihdamını 3 bine çıkarttı

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ HAVACILIK ŞİRKETİ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ (TUSAŞ) AR-GE YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. 2018 AR-GE HARCAMALARINDA 1.5 MİLYAR TL‘Yİ BULAN TUSAŞ, 2019 YILINDA BU RAKAMI İKİYE KATLAYARAK AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİNDE TOPLAMDA 3 MİLYAR TL’LİK BİR HARCAMA GERÇEKLEŞTİRDİ. 2019 YILINDAKİ TOPLAM CİRONUN YÜZDE 34.4’Ü AR-GE HARCAMALARINA AYRILMIŞ OLDU.

Genel 07.09.2020, 09:31
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TUSAŞ, AR-GE personel istihdamını 3 bine çıkarttı

Türkiye’nin öncü havacılık şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2018 Ar-Ge harcamalarında 1.5 milyar TL‘yi bulan TUSAŞ, 2019 yılında bu rakamı ikiye katlayarak Ar-Ge ve inovasyon projelerinde toplamda 3 Milyar TL’lik bir harcama gerçekleştirdi. 2019 yılındaki toplam cironun yüzde 34.4’ü AR-GE harcamalarına ayrılmış oldu.

Yüksek teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayinde güncel teknolojiyi ürünlerine ve ülkemize kazandırmak için kesintisiz Ar-Ge yatırımlarına devam eden TUSAŞ, son yıllarda artan Ar-Ge ivmesini hız kesmeden sürdürüyor. TUSAŞ, küresel ölçekte sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için yenilikçi teknolojileri takip ederek ve ürünlerine entegre ederek, havacılık ve uzay ekosistemine yön veren öncü bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerinde bulunan Ar-Ge Merkezimizin yanı sıra ODTÜ Teknokent, İstanbul Teknopark, İTÜ ARI Teknokent, Ulutek Teknopark (Uludağ Üniversitesi) ve Hacettepe Teknokent’teki yerleşkelerinde de savunma sanayii ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin tesisi için ortak projeler yürütmeye devam ediyor.

Bu faaliyetleri kapsamında TUSAŞ, 2019 sonunda bir önceki yıla göre harcamalarını ikiye katlayarak 3 Milyar TL’nin üzerinde Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Pandemi döneminde dahi Ar-Ge istihdamına devam eden TUSAŞ, 2020 yılının ilk altı ayında yaklaşık ilave 150 personel istihdamı ile Ar-Ge personel sayısını 3 bine çıkardı.

İnovasyon ve teknolojiyi temel kaldıraç olarak konumlandıran TUSAŞ, pandemi dönemini bu alanda verimli değerlendirmeye devam etti. TUSAŞ’ta görev alan Ar-Ge personeli ulusal patent ve faydalı model geliştirme alanında da çalışmalarını hızlandırdı. 2019 yılında toplam 46 adet patent başvurusu yapan TUSAŞ, 2020’nin ilk altı ayında toplamda 48 adet patent başvurusu gerçekleştirerek geleceğin teknolojisine katkı sunmayı sürdürdü.

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