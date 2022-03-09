Son Dakika
Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları tatil edildi!
İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
Genel 09.03.2022, 13:18 09.03.2022, 13:29
İstanbul Valiliği, kent genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden verilen Turuncu alarm nedeniyle bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.