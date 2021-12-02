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TurSEFF tarımda yeşil dönüşümün ana aktörlerinden olmayı hedefliyor

- Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Direktörü Murat Sarıoğlu:- "TurSEFF kapsamında finanse edilen projeler, belli bir süre içinde kendi kendini ödemekte ve sonraki aşamada yatırımcıya kazandırarak işletmelerin rekabetçiliklerini artırmaktadır"- "TurSEFF finansmanı aynı zamanda yatırımcıların eski teknolojilerini daha yüksek verimliliğe sahip yeni teknolojilerle değiştirmelerine de olanak sağlar"

Genel 02.12.2021, 10:28
TurSEFF tarımda yeşil dönüşümün ana aktörlerinden olmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Direktörü Murat Sarıoğlu, "TurSEFF kapsamında finanse edilen projeler, belli bir süre içinde kendi kendini ödemekte ve sonraki aşamada yatırımcıya kazandırarak işletmelerin rekabetçiliklerini artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

TurSEFF'ten yapılan açıklamaya göre, bugünün en önemli küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışları, yağışların azalması ve çölleşmenin bir sonucu olarak tarımda küresel bir kıtlık riski bilim insanlarınca dillendirilmeye başlandı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasının, bu olumsuz etkilere karşı en hassas bölgelerden biri olacağı da belirtiliyor. Bu alanda sektörün duyabileceği finansman ve teknik bilgi ihtiyacı konusunda çözümler sunan TurSEFF, tarımı gelecek yılın öncelikli sektörlerinden biri olarak belirlemiş durumda bulunuyor. TurSEFF, tarımda yeşil dönüşümün ana aktörlerinden biri olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, "Çiftlikten Sofraya (Farm to Fork)" stratejisinin, Avrupa Birliği’nin ilan ettiği AB Yeşil Mutabakatı'nın merkezinde olduğunu belirtti.

Sarıoğlu, tüm tarım ve gıda değer zincirini kapsayacak şekilde bir yeşil dönüşümün, biyoçeşitliği koruyabilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek, "BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre sürdürülebilir tarım için kaynakların kullanımındaki verimliliği artırmak kritiktir. TurSEFF internet sitemizde de paylaştığımız veriler bunun ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne sermekte.

Tarım sistemleri günümüzde dünya enerji tüketiminin yüzde 6’sını gerçekleştiriyor. Üretilen gıdanın üçte biri henüz tarladayken israf oluyor ve tarımsal üretimde kullanılan enerjinin yüzde 33’ü bu şekilde kaybediliyor. Dünya üzerinde kullanılabilir su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda tüketiliyor. Türkiye olarak bizim de bu alanda yapmamız gereken birçok potansiyel su verimliliği yatırımı bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

TurSEFF’in çalışma yapısı ve başvuru sürecine ilişkin Sarıoğlu, TurSEFF kapsamında finanse edilen projelerin, yatırımların kendini geri ödeyeceği şekilde tasarlandığını aktardı.

- EBRD tarafından geliştirilen ve finanse edilen program

Sarıoğlu, bu projelerin belli bir süre içinde kendi kendini ödediğini ve sonraki aşamada yatırımcıya kazandırarak işletmelerin rekabetçiliklerini artırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"TurSEFF finansmanı aynı zamanda yatırımcıların eski teknolojilerini daha yüksek verimliliğe sahip yeni teknolojilerle değiştirmelerine de olanak sağlar. Örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektriği güneş enerjisinden karşılayabilir, pompalarınızı yüksek verimli modeller ile değiştirerek enerji maliyetlerinizi düşürebilir veya yeni dağıtım ve geri dönüşüm teknolojileri ile suyu verimli kullanabilirsiniz. Yine, seranızı jeotermal veya güneş enerjisi ile ısıtabilir, mevzuattaki öz tüketim modeli kapsamında tarımsal veya hayvancılık atıklarınızdan biyogaz enerjisi üretebilir ve çıktınızı organik gübre olarak değerlendirilerek yeniden toprağa verebilirsiniz. Bu süreci başlatmak için yapılması gereken tek şey TurSEFF ile iletişime geçmektir. İnternet sitemizden ulaşabileceğiniz uzmanlarımız, projelerin hayata geçirilmesinde yatırımcılara gerekli yönlendirmeyi yapmaktadırlar."

TurSEFF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve finanse edilen bir finansman programı. Program kapsamındaki teknik destekler, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

TurSEFF finansmanı faydalanıcılara Türkiye’deki anlaşmalı banka ve leasing kurumları aracılığıyla sağlanıyor. TurSEFF, öncelikli ve stratejik hale gelen tarım ve gıda sektöründe yeşil dönüşümünün hızlanabilmesi için ana aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Çünkü sürdürülebilir tarım, kaynak verimli üretim, döngüsel ekonomi ve tarımsal atık azaltımı konularındaki yatırımlara yalnızca yeşil finansman sağlamakla kalmayıp yatırımcıların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine de yardımcı oluyor.

Ekim 2021 itibarıyla, 710 milyon avroyu aşkın sürdürülebilir enerji finansmanı gerçekleştiren TurSEFF bu finansmanla 2 bin 200'den fazla sürdürülebilir enerji projesi​ne katkı sağlayarak 612 MW toplam kurulu yenilenebilir enerji gücü​ne ulaştı. Tarım sektörü özelindeyse hayata geçirilen 144 projeye toplamda 21 milyon avroluk finansman sağlayarak yıllık 33 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmesine katkı veriyor.

#finansman #tarımda yeşil dönüşüm #TurSEFF
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