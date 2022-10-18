TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Marmaris’te sektör temsilcileriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Marmaris’te bir otelde TÜRSAB bölge üyeleri ve sektörü temsilcileri ile buluşarak toplantı yaptı.

2022 yaz sezonunun değerlendirildiği ve kasım ayında gerçekleşecek olan TÜRSAB genel seçimleri öncesi üyeleri ile bir araya gelinen toplantıya çok sayıda katılımcı iştirak etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye’de gerçekten bu turizm hareketinin mimarları olan tur operatörleri ve seyahat acentelerini bir araya getirip hem bu sezon değerlendirmesini yapmak hem de önümüzdeki sezon onlarla ilgili sıkıntılar nedir, giderilmesi gereken aksaklıklar var mı bunları tartışmak, bir de Seyahat Acenteleri Birliği Türkiye’nin en büyük turizm örgütü. Önümüzdeki aylarda seçimi var, onunla ilgili de arkadaşlarımıza değerlendirme toplantıları yapıyoruz" dedi.

"Rusya-Ukrayna savaşına rağmen sezon beklentinin üzerinde devam etti"

Başkan Bağlıkaya, "2022 sezonu Türkiye’de Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen beklenenin üzerinde devam ediyor. Bunun çeşitli etkileri var, en önemli etkilerinden bir tanesi bir kere Avrupa’da pandemiden sonra çok ciddi, hatta dünyanın her yerinde bir seyahat özlemi var. Dolayısıyla bu seyahat özlemi, seyahat sayılarına yansımış durumda. Dünya Turizm Örgütü raporlarına göre, yüzde 50’nin üzerinde artış var genel seyahat sayılarında. Türkiye de bundan nasibini alıyor. Bulunduğu coğrafi konum, iklimi, sunduğu ürün, denizi, kumu, güneşi, sağlık turizmi, kongre turizmi, gastronomisiyle gerçekten hak ettiğimiz yeri korumaya çalışıyoruz. 2022’yi değerlendirirsek, klasik pazarlarımızdan Rusya ve Ukrayna hariç diğer pazarlarımız gerçekten beklendiği seviyenin üzerinde gitti. Bunun üstüne Orta Doğu pazarı, İran pazarı bunlar eklenince ciddi bir turist sayısına ulaştık. Döviz girdisi de orantılı olarak yükselecektir" şeklinde konuştu.

"2023’te turizm rekorları kırılacak"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2022 sezonunun iyi geçmesinin ardından, Türkiye turizmini geliştirmek ve tanıtmak için birçok fuar ve etkinliklere katıldıklarını belirtip, "2023’te de bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Bundan daha iyi bir sezon bekliyoruz, rekorların kırılacağını düşünüyorum. Yükselen uçak sayılarından dolayı geçen senelere nazaran biraz daha iyi kış geçireceğiz gibi gözüküyor" diye konuştu.

"Marmaris de beklenilenin üzerinde misafir ağırladı"

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, gerçekleşen toplantı öncesi yaptığı açıklamada Marmaris sezonunu değerlendirdi. Başkan Esin, "Tabii iki yıllık pandemi döneminden sonra, iki yıllık işsizlikten sonra çok güzel şeyler yaşadık gerçekten. Özellikle haziranın ikinci yarısından sonra iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz ve bu sezon ekimin sonlarına gelmiş olmamıza rağmen hala az da olsa devam ediyor. Gerçekten iki yıl boyunca özellikle seyahat acenteleri çok sıkıntılar yaşadı. Kimisi ofisini açamadı kimisi fatura dahi kesmedi, özellikle bu iki yıl çok sıkıntılar içerisinde geçti biz turizmciler için ve özellikle seyahat acenteleri için. Bizim ana pazarımız İngiltere, daha sonra Rusya ve Ukrayna geliyor. Tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da gerçekten bizi olumsuz etkiledi diyebiliriz ilk etapta. Şöyle hiç Ukraynalı gelmedi, Ruslar da temmuzdan itibaren gelmeye başladı. Ama tabii bizim beklediğimiz sayının yarısı kadar anca gelebildi. Eğer Rusya ve Ukrayna pazarı da sıkıntılı olmasaydı ve beklediğimiz sayıda olsaydık gerçekten son yılların en iyi sezonu olarak değerlendirebilirdik ama yine de son yılların en iyi sezon olarak değerlendirebiliriz bu sezonu" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için de çalışmalarının devam ettiğini anlatan Esin, "Tabii biz yine kurumlar olarak çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle pazarlarımızı genişletmek istiyoruz. Yani İngiltere, Rusya, Ukrayna pazarı dışında diğer pazarlara da özellikle İskandinav pazarlarına, Alman pazarına ve diğer pazarlara da geçişler yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle 90’lı yıllarda İskandinav pazarı burada oldukça yoğun geçiyordu. Onları tekrar kazanabilirsek, tekrar bölgemize getirebilirsek sadece bir iki pazara bağlı değil, geniş bir çapta turizm potansiyeli olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene de bu sezon gibi çoğalarak devam edecek" şeklinde konuştu.