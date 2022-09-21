TÜRSAB başkan adayı Ali Bilir: "Turizm sektörünün değişime ihtiyacı var"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Bilir, Giresun’da seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcılığından istifa eden ve 25. dönem başkan adaylığını açıklayan Ali Bilir, Giresun’da acente temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turizm sektörünün artık bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten Bilir, “Mevcut yönetim, yorulmuş bir yönetim ve yorulmuş bir zihniyet olarak değerlendiriliyordu. Biz de değişim gerek diyerek yola çıktık” dedi.

TÜRSAB’da artık değişimin gerekli olduğunu vurgulayan Bilir, şunları söyledi:

“Uzun süredir istişare ettiğimiz arkadaşlarımızın talepleriyle aylarca yapılan değerlendirmeler sonucunda aday olarak acentelerimizin huzuruna çıktım. Söyleyeceklerimiz tamamen doğruyu anlatmak. Birliğe nasıl sahip çıkıldığını anlatmak. Herkesin kullanacağı oya sahip çıkması gerektiğini anlatmak. Bunun için yola çıktık. Acentelerimiz ancak bu mesleğe sahip çıkıp seçime gelip oylarını kullanırlarsa ve özgür iradeleriyle en uygun adaya oyunu verirlerse TÜRSAB hem tek adamlıktan kurtulacak hem de yıllarca hep ben yöneteyim algısından kurtulacaktır. 3 yıllığına yeni birisini denemek yeni bir heyecandır, yeni bir dinamizmdir. Değişim her zaman iyidir. O yüzden değişim bu dönem şart. Seyahat acenteleri mesleğine bu dönem yeni bir kan oluşturamazsak yeni bir ivme getiremezsek tamamen eskiye dönüş olacak. Belki de önümüzdeki 3-5 yıl sonra seyahat acenteleri diye bir şey kalmayacak. Her anlamda belediyeler, il kültür ve turizm müdürlükleri, ticaret odaları olmadan otoriteyle bir iş birliği olmadan sadece TÜRSAB hiçbir yere gidemez. Yani ben bilirim, ben yaparım, ben anlıyorum yaklaşımı bizi hiçbir yere götürmez. Bizi 5 seneden beri yerinde saydırdı. Acentelerimiz bunu çok iyi biliyor.”