Son Dakika
TURMARFOR, NATO nöbetini teslim aldı
TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını teslim aldı.
Genel 16.12.2022, 18:15
TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını teslim aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üs Komutanlığı, İngiltere’de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UKSTRKFOR karargahından teslim aldı. TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edecek” ifadeleri kullanıldı.