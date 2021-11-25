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Türkşeker'den rekor üretim

- Türkşeker açıklamasından:- Türkiye şeker sanayisinde bir ilki yaşıyoruz. Dünya Borsa fiyatının altında hem vatandaşlarımıza hem de sanayicimize şeker arzı sağlıyoruz. Türkşeker’in önümüzdeki yıl eylül ayında başlayacak yeni üretim dönemine kadar bir zam planlaması bulunmamaktadır

Genel 25.11.2021, 18:21
Türkşeker'den rekor üretim

İSTANBUL (AA) - Türkşeker, 1 milyon 100 bin ton şeker üretimiyle tüm zamanların üretim rekorunu kırdı.

Türkşeker açıklamasında, "Türkşeker, şeker pancarı ekiminin azaldığı, pandemi şartlarının üretimi zorlaştırdığı 2020-2021 döneminde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pancar alım taban fiyatının da etkisiyle 1 milyon 100 bin ton şeker üretimi gerçekleştirmiş, tüm zamanların üretim rekorunu kırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yıllık kotası 936 bin ton olan Türkşeker'in ürettiği fazla şekerin yaklaşık 140 bin tonunu ihraç ederek 7 yıl aradan sonra ilk ihracatını yaptığı belirtilen açıklamada, Türkşeker'in son 20 yılın ihracat rekorunun kırdığı ve bunun da cari açığa yaklaşık 60 milyon dolar olumlu bir etki yaptığı bildirildi.

Açıklamada, 2021-2022 Döneminde ise Türkşeker'in 14 fabrikası ile üretime devam ettiği aktarıldı.

Son iki ayda üretilen şeker miktarının yaklaşık 500 bin ton olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2,7 milyon ton. Türkşeker sorumlu olduğu üçte bir üretimi yapmayı hedeflemektedir." ifadesine yer verildi.

-Şeker arzında problem yok

Açıklamada, Türkşeker'in mevcut stokları ve devam eden üretimi ile hiçbir koşula bağlı olmaksızın piyasanın taleplerini karşıladığı vurgulandı.

Türkşeker'in almış olduğu aksiyonlarla, mevcut stok ve üretimini planlanan şekilde devam ettirdiği belirtilen açıklamada, iddia edildiği gibi şeker arzında herhangi bir problem olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ülkemiz dünyanın en ucuz şekerini tüketmektedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Türkşeker'in yüzde 25 fiyat güncellemesi yaptığı ve piyasada oluşan zam beklentisini karşıladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye şeker sanayisinde bir ilki yaşıyoruz. Dünya Borsa fiyatının altında hem vatandaşlarımıza hem de sanayicimize şeker arzı sağlıyoruz. Türkşeker’in önümüzdeki yıl eylül ayında başlayacak yeni üretim dönemine kadar bir zam planlaması bulunmamaktadır. Yeni bir zam beklentisi içinde stokçuluk eğiliminde olanlar bu işten zarar görürler. Türkşeker’in paketli şekerde üretim kapasitesi öncelikli olarak aylık 10 bin tona çıkarılmış olup, Aralık 2021 için üretim tonaj miktarı 20 bin ton olarak planlanmaktadır. 19 Kasım 2021 tarihinde çok sayıda firmanın katıldığı, 30 bin tonluk şeker ihracat ihalesi yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden alınan 125 bin tonluk C şekeri ihraç izni doğrultusunda kalan 95 bin ton şekerin önümüzdeki günlerde iç piyasa ihtiyaçları da gözetilerek imalatçı ihracatçı firmalara satılması planlanmaktadır.Türkşeker sadece bu dönemin değil önümüzdeki dönemlerinde planlamasını yapmaktadır. Hem şeker pancarı üreticilerimizi artan girdi maliyetlerinin baskısından korumak, tarımsal destekleri artırmak hem de yeterli pancar ekimi ve şeker üretimi için bütün tedbirler alınmaktadır. Türkşeker bir asırdır olduğu gibi bu zorlu süreçte de çiftçimizin yanında olacaktır."

#Türkşeker
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