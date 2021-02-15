Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası’ndan 2021 yılında rekor bekleniyor

Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası’nın 2020/2021 döneminde üretim rekoru kırması bekleniyor.

Şeker sanayisinin en genç şeker fabrikalarından biri olan Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası, 23 yıldır üretimlerine aralıksız devam ediyor.

23 Ağustos 1990’da temeli atılan fabrika, 15 Şubat 1998’de hizmete açıldı. Kurulduğunda günlük 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Yozgat Şeker Fabrikası’nın 2020/2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor. Yozgat Şeker Fabrikası, 23 Şubat’ta sona ermesi beklenen 2020/2021 kampanya döneminde yaklaşık 75 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyor.

Fabrika, tüm zamanların en iyi verilerinin beklendiği 2020/2021 üretim döneminde oluşturacağı 550 milyon liralık katma değer ile şehrin ekonomisine büyük bir katkı sunacak.