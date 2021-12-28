banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor

Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan kışın keskin ve dik virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.

Genel 28.12.2021, 12:38
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor

ERZURUM(AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2246 metre uzunluğundaki tünelin yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığının desteğiyle yapılan tünel, gidiş geliş olmak üzere tek tüp olarak inşa edildi.

Özellikle kışın keskin ve dik virajları yüzünden ağır tonajlı araç sürücülerinin korkulu rüyası olan tünelin hizmete açılmasıyla, hem güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de yakıt ve zamandan tasarruf elde edilecek.

Sürücülere rahat nefes aldıracak tünel, ulaşımda sağladığı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.

Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin ticaretine katkı sunacak tünel, aynı zamanda doğa harikalarının bulunduğu Erzurum'daki Tortum ve Uzundere ilçelerinin turizmine katkı sunacak.

Söz konusu yoldaki kazaların ciddi oranda önüne geçecek olan tünel, sürücülere konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Pirinkayalar Tüneli'nin ulaşıma açılacak olmasının sevincini yaşadıklarını, tünelin hem bölge hem de Erzurum için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tünelle Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısında artış olacağını belirten Memiş, "Elektrik testleri kalmıştı. Onlar da tamamlandı ve sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılışını yapacağız. Bütün çalışmalar bitti." dedi.

Memiş, kentin Doğu Karadeniz’le ulaşım ağını güçlendirecek tünelin önemli bir devlet yatırımı olduğunu ifade etti.

"Müthiş bir kamu yatırımı var"

Pirinkayalar Tüneli'nin Erzurum'u sahile bağlayacak ilk tünel olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Pirinkayalar Geçidi, Erzurum'u Tortum ve Uzundere ilçeleri üzerinden Artvin'e bağlayacak. Burası, Erzurum'u bir bakıma sahile bağlayan bir güzergah. Erzurum’un mülki hudutlarının 3'te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize’nin, Artvin’in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz'e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var. Yol üzerinde yatırımlar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli barajı olan Artvin'deki Yusufeli Barajı bitti ve su tutmaya başladı. Gelecek 50 yıl hatta 100 yıl içinde bu bölgede enerji sorunu yaşanmayacak."

Yarın Bakan Karaismailoğlu ve Vali Memiş'in katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek tünelin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katılacak.

#türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8