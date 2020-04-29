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Türkiye’nin tıbbi yardım uçağı ABD’ye ulaştı

TÜRKİYE'NİN TIBBİ YARDIM UÇAĞI ABD'YE ULAŞTI

Türkiye’nin tıbbi yardım uçağı ABD’ye ulaştı

TÜRKİYE'NİN TIBBİ YARDIM UÇAĞI ABD'YE ULAŞTI

29 Nisan 2020 Çarşamba 03:13
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Türkiye’nin tıbbi yardım uçağı ABD’ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine, Ankara’dan kalkan yardım uçağı ABD saatiyle 17:15’te Washington Joint Base Andrews askeri havaalanına iniş yaptı. Uçağı, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Dairesi Müsteşar yardımcı vekili Philip T. Reeker karşıladı. Gönderilen tıbbi yardım kolilerinde; 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 koruyucu maske, 1500 koruyucu gözlük ve 4 bin tulum olduğu bildirilmişti.

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