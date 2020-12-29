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Türkiye’nin siber güvenliği emin ellerde

Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde, ulusal siber güvenlik hedefleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye’nin siber güvenlik alanında, uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedeflediklerini bildirdi.

Genel 29.12.2020, 12:16
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Türkiye’nin siber güvenliği emin ellerde

Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde, ulusal siber güvenlik hedefleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye’nin siber güvenlik alanında, uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedeflediklerini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ekonomisinin geliştirilmesi, toplumsal yaşamın korunması ve milli güvenliğin desteklenmesi için siber güvenlikte uluslararası alanda marka haline gelmeyi hedeflediklerini bildirerek, “Siber güvenliğin milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci ile kritik altyapılarımız başta olmak üzere siber uzaydaki varlıklarımızın tehditlerden korunmasına ve siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ilgili tüm paydaşlarla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) içerisinde stratejik amaçlarla ilişkili olarak 40 adet eylem ve 75 adet uygulama adımı yer aldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde siber güvenlik yaklaşımında temel alınan ilkeler ve ulusal hedeflerimizin yanı sıra, bu hedeflere ulaşılması için odak alanları olma özelliği taşıyan 8 stratejik amaç içermektedir” aktarımında bulunarak, şunları kaydetti:

“Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması. Ulusal seviyede siber güvenlik alanında en son teknolojik imkânlara sahip olunması. Operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde yerli ve milli teknolojik imkânların geliştirilmesi. Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışının geliştirilmeye devam edilmesi. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması. Kurum ve kuruluşlar arası veri paylaşımının güvenli biçimde sağlanması ve teknolojinin vazgeçilmezliği ve giderek artan gelişim hızı, siber güvenliğe ilişkin faaliyetlerin de süreklilik içerisinde yürütülmesi gerektirmektedir.”

“Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 3 yılda Türkiye’yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 3 yılda Türkiye’yi hedef alan 325 bin siber saldırının engellendiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu “Özellikle siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmez. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geliştirilen AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zeka kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesi ile gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye siber güvenlikte dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi’nin 2019 yılında yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre, 23 sıra birden yükselerek, bu alanda Dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa’da da 11’inci sırada yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye’nin siber güvenlik alanında 2023 yılı hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Yeni eylem planımız ile bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak. Ulusal kabiliyetlerimiz gelişecek ve güvenli bir ulusal siber ortam oluşacak. Tüm bunlar ülkemizin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede daha da üst sıralara taşıyacak” ifadelerini aktardı.
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